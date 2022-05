Mehr als 20.000 Fans waren am Mittwoch nach Kaiserslautern gekommen, um die Rückkehr des 1. FCK in die Zweite Fußball-Bundesliga zu feiern. Der Stiftsplatz mit der Bühne für die Aufstiegsfeier war schnell prall gefüllt, so dass viele Anhänger das Programm – am Abend trat unter anderem Mark Forster auf – in den umliegenden Straßen verfolgen mussten, teilte die Polizei mit. Einsatzleiterin Katja Schomburg zog in der Nacht auf Donnerstag eine weitgehend positive Bilanz, blieben die Feierlichkeiten doch meist friedlich. Vereinzelt zündeten Fans Pyrotechnik. Außerdem sei ein Böllerwurf auf Angehörige eines Rettungsdienstes zu verzeichnen, so die Polizei. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Leicht verletzt wurde auch eine Polizeibeamtin, als sie zwei Streitparteien trennen wollte. Die Frau bekam einen Schlag gegen den Kopf. Der alkoholisierte Tatverdächtige, ein 24-jähriger Mann, wurde festgenommen, teilte die Polizei mit.