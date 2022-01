Gutes Augenmaß: Beamte der Schwerverkehrsüberwachung haben am Dienstagnachmittag einen Sattelschlepper aus dem Verkehr gezogen, dessen Ladung den Polizisten etwas zu breit erschien. Der Eindruck trog nicht: Der Laster samt Ladung war gut einen halben Meter zu breit. Am Dienstagnachmittag fiel den Beamten ein „augenscheinlich zu breiter Sattelzug“ auf, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Bei der genaueren Kontrolle wies der Sattelanhänger aufgrund seiner Ladung (Metallrahmen) eine Überbreite auf, war 3,19 Meter breit, erlaubt sind aber nur 2,55 Meter. Der Fahrer konnte keine Ausnahmegenehmigung vorlegen, zudem war die Ladung zur Seite hin nicht ordentlich kenntlich gemacht. Die Weiterfahrt musste aufgrund dessen untersagt werden, teilte die Polizei weiter mit. Den Fahrer und die Transportfirma erwarten nun entsprechende Bußgeldverfahren.