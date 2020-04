Zwei betrunkene Elektro-Rollerfahrer hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Männer im Alter von 27 und 28 Jahren gegen Mitternacht am Stiftsplatz unterwegs. Sie fuhren auffällig in Schlangenlinien. Zwischen Bismarckstraße und Spittelstraße beanspruchten sie die gesamte Fahrbahnbreite. Eine Polizeistreife stoppte die beiden Fahrer. Bei dem 28-Jährigen stellten die Beamten eine Alkoholpegel von 1,44 Promille fest, beim jüngeren einen Wert von 1,04 Promille. Ihre Führerscheine mussten die beiden Männer abgeben. Ihnen steht ein Strafverfahren ins Haus. bld