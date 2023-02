Betrunkene Verkehrsteilnehmer haben auch an diesem Wochenende wieder die Polizei beschäftigt – natürlich waren sie auf E-Scootern unterwegs ...

Die Polizei hat am Samstagnachmittag im Anschluss an das Fußballspiel Verkehrskontrollen im Umfeld des Stadions durchgeführt. Drei E-Scooter-Fahrer wurden unter Alkoholeinfluss erwischt. Die gemessenen Atemalkoholwerte lagen zwischen 1,34 und 1,67 Promille. Gegen die Fahrer wurden Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, Blutproben entnommen und die Führerscheine sichergestellt. Und bereits am Samstagmorgen war ein 26-Jähriger aus Kaiserslautern stark alkoholisiert mit einem E-Scooter gefahren. Bei einer in der Marktstraße durchgeführten Verkehrskontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,47 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.