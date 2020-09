Die Polizei hat am Wochenende mehrere betrunkene Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Beispielsweise in der Nacht zum Samstag, als im Rauschenweg ein Autofahrer mit 1,27 Promille Atemalkoholkonzentration auffiel, so die Polizei. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den 39-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Auch ein 24-jähriger Fahrradfahrer blickt einem Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen. Er lenkte seinen Drahtesel mit 1,68 Promille am frühen Samstagmorgen durch die Trippstadter Straße. Ein Bußgeld erwartet einen 18-Jährigen, der mit einem E-Scooter und 0,54 Promille in der Hellmut-Hartert-Straße unterwegs war. Zudem verhinderten Beamte eine Trunkenheitsfahrt eines 22-Jährigen, der mit 0,75 Promille in der Merkurstraße einen E-Scooter starten wollte, und in der Pariser Straße bewahrten Polizisten einen 22-Jährigen mit 0,9 Promille kurz vor Mitternacht davor, mit seinem Fahrrad davonzustrampeln.