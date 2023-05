Die Polizei ermittelt wegen eines Holzdiebstahls in Linden. Ein 56-jähriger Mann erstattete am Dienstagmittag Anzeige. Ihm wurden laut Polizei beachtliche 20 Ster Buchenholz von einem Waldgrundstück zwischen Krickenbach und Linden gestohlen. Die Lagerstätte lag direkt hinter dem Ländlerhof. Aufgrund des hohen Gewichts geht der 56-Jährige davon aus, dass das brennfertige Diebesgut mit einem Traktor samt Anhänger in Richtung Horbach abtransportiert wurde. Zeugen, die zwischen Freitag, 20. Mai, 12 Uhr, und Montag, 22. Mai, 13 Uhr, entsprechende Feststellungen gemacht oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.