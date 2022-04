Beim Enkeltrick versuchen Betrüger, per Telefon älteren Menschen vorzugaukeln, dass diese mit ihrem Enkel telefonieren. Sie erzählen den Senioren Lügengeschichten, um ihren Opfern weiszumachen, dass sie sich in einer Notlage befinden und dringend Geld brauchen, so die Polizei. Da dieses Vorgehen inzwischen vielen Senioren bekannt ist, versuchen es die Betrüger mit einer abgewandelten Variante. Sollte das Opfer auf den ersten Anruf nicht eingegangen sein und aufgelegt haben, rufen die Täter laut Polizei ein zweites Mal an. Nun geben sie sich als örtliche Polizeibeamte aus und bestätigen entweder die Geschichte des vermeintlichen Enkels oder sie loben die Angerufenen dafür, dass sie das Gespräch beendet haben. Die Polizei warnt: „Glauben Sie nicht alles, was man Ihnen am Telefon erzählt! Geben Sie Fremden keine Auskünfte zu Ihrer Wohnsituation oder zu finanziellen Verhältnissen! Und gehen Sie nicht auf Geldforderungen ein!“ Ob der Anrufer tatsächlich von der Polizei stammt, könne man überprüfen, indem man sich Namen und Dienststelle nennen lässt und selbst bei der Polizei anruft, um nachzufragen.