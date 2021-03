Die Taschendiebe sind los: Als eine 55-Jährige am Donnerstag in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße damit beschäftigt war, Leergut am Pfandautomaten abzugeben, griff sich ein Dieb ihren Geldbeutel. Den Geldbeutel hatte die Frau in ihrem Rucksack verstaut. Ebenfalls beim Einkaufen ist eine Frau aus dem Landkreis am Donnerstagmittag Opfer von Taschendieben geworden. Die Täter nutzten offenbar einen unbeobachteten Moment, als die 42-Jährige gegen 13 Uhr in einem Supermarkt in der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs war. Während des Einkaufs hatte die Frau ihre Handtasche im Einkaufswagen abgestellt; darin befand sich auch ihre Geldbörse. An der Kasse stellte die 42-Jährige fest, dass der Geldbeutel nicht mehr da ist.

In der Königstraße ist es passiert

Auch in einem Einkaufsmarkt in der Königstraße schlugen Taschendiebe am Donnerstag zu. Einer Seniorin, die hier am Nachmittag nacheinander zwei Supermärkte besuchte, wurde die Geldbörse aus der Handtasche gezogen, ohne dass sie es mitbekam. Im ersten Markt hatte sie die Geldbörse beim Bezahlen an der Kasse noch, als sie im zweiten Markt an der Kasse stand, war der Geldbeutel weg.