Mit einer gefälschten Nachricht über den Handy-Messengerdienst Whatsapp haben Betrüger versucht, eine Frau aus dem Stadtgebiet hereinzulegen. Wie die 72-Jährige am Mittwochabend der Polizei meldete, hatte sie am Nachmittag kurz vor 16 Uhr die erste Nachricht von der unbekannten Nummer erhalten. Angeblich stammte sie von ihrer Tochter, die angab, sie habe ihr Handy verloren und nun eine neue Nummer. Etwas später meldete sich die angebliche Tochter erneut und bat nun um Geld, da sie sich in einer Notlage befinde. Zum Glück suchte die 72-Jährige auf anderem Weg den Kontakt zu ihrer echten Tochter. Die bestätigte, dass sie nicht die Absenderin der Nachrichten war, so die Polizei. Die Seniorin erstattete daraufhin Anzeige wegen versuchten Betrugs. Die Ermittlungen laufen.