Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Verbandsgemeinde Landstuhl ist am Dienstagabend laut Polizei von Betrügern hereingelegt worden. Wie die Frau später zu Protokoll gab, hatte sie kurz nach 19 Uhr einen Anruf einer unbekannten Frau erhalten, die sich als „Mitarbeiterin der Lottozentrale“ ausgab. Durch geschickte Gesprächsführung wurde die Supermarkt-Mitarbeiterin dazu gebracht, mehrere Guthabenkarten aus dem aktuellen Sortiment zu nehmen und die jeweiligen Codes per Telefon durchzugeben. Statt der zugesagten „Bestätigung“ wurde das Telefonat aber anschließend einfach beendet. Erst dadurch wurde die Mitarbeiterin stutzig und realisierte, dass sie Betrügern auf den Leim gegangen ist. Sie informierte daraufhin sofort ihren Chef, der ihr mitteilte, dass es Betrüger am selben Tag mit der gleichen Masche auch in einem anderen Markt versucht hatten. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang vor solchen Fake-Anrufen.