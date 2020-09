15 Männer und Frauen haben sich am Mittwoch bei der Polizei gemeldet, weil sie im Laufe des Tages Anrufe von falschen Polizisten erhalten hatten. Alle Angerufenen erkannten die Betrugsmasche aber rechtzeitig, sodass kein finanzieller Schaden entstand. Im Falle eines 73-Jährigen wurden die Betrüger besonders unverschämt.

Wie die meisten Betroffenen berichteten, gaben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und behaupteten, dass bei der Festnahme von Einbrechern ein Zettel gefunden wurde, auf dem der Name des jeweiligen Angerufenen stehen würde. Sie versuchten, ihre Opfer auszuhorchen und herauszufinden, ob sie Wertsachen zu Hause haben. In einigen Fällen erkannten die Opfer die betrügerische Lüge und legten einfach auf – in manchen Fällen beendete der angebliche Polizeibeamte das Gespräch, wenn er erfuhr, dass es „nichts zu holen“ gibt.

Bei einem 73-jährigen Mann wurden die Unbekannten besonders rabiat. Nachdem der Mann kein Interesse an der Lügengeschichte hatte, sagte der Anrufer, dass er dann „sterben“ würde – und legte anschließend auf.

Falsche Anrufer leicht zu überprüfen

In einem anderen Fall tischte der Betrüger eine andere Variante der erfundenen Geschichte auf und behauptete, dass ein Bankmitarbeiter festgenommen wurde, man bei ihm gestohlene Gegenstände gefunden habe und nun einer Einbrecherbande auf der Spur sei. Der angerufene Senior wurde aufgefordert, „zur Sicherheit“ alles an Geld, Schmuck und Wertgegenständen, was er besitzt, bereitzuhalten; ein Kripo-Beamter würde vorbeikommen, um die Sachen abzuholen. Der Senior informierte nach dem Telefonat seine Tochter - die wiederum die echte Polizei verständigte.

Die Polizei Kaiserslautern macht aus aktuellem Anlass bei Twitter auf die Betrugsmasche aufmerksam mit einer ungewöhnlichen Methode - sie posteten dort einen Comicstrip. „Twitter und Comics sind zunächst nicht unsere Zielgruppe“, sagt Bernhard Erfort, Pressesprecher der Polizei Kaiserslautern. Dadurch versprechen sie sich aber mehr Reichweite und die Sensibilisierung der jüngeren Generation für das Thema. „Dann können Angehörige potenzielle Opfer, etwa die Großeltern, vor der Masche warnen“, sagt Erfort.

Comicstrip zu Präventionsthema

Eine solche Aktion macht die Polizei nicht zum ersten Mal. Der Comicstrip des Verbunds der Länderpolizeien zu Präventionsthemen (www.polizei-beratung.de) steht allen Polizeien zur Verfügung. Vor drei Jahren gab es bereits eine Serie des bekannten Cartoonisten Martin Perscheid zu einem Verkehrsthema: Motorradfahrer im Frühjahr. „Da hatten wir eine gute Resonanz“, sagt der Polizeisprecher.

In dem Comicstrip wird erklärt, welche Auskünfte man über das Telefon nicht geben sollte, etwa ob man alleine wohnt, ob sich Wertgegenstände daheim befinden oder wie viel Geld auf dem eigenen Konto ist. Wenn der Anrufer behauptet, dass er Polizeibeamter ist, könne dies ganz leicht überprüft werden. Die Angerufenen sollen auf der Dienststelle – für die er angeblich arbeitet – anrufen und nachfragen.