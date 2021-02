Die Polizei warnt davor, zugefrorene Seen und Weiher zu betreten. Wer einbreche, bringe sich damit in Lebensgefahr. Bei dem herrlichen Winterwetter am Wochenende waren die vereisten Gewässer in der Region nämlich beliebte Ausflugsziele, stellte die Polizei fest. Mehrmals mussten die Beamten Menschen auffordern, die Eisflächen zu verlassen.

Am Samstag gegen 14 Uhr wurde die Polizei informiert, dass sich mehrere Menschen auf dem zugefrorenen Gelterswoog aufhalten. Vor Ort traf die Polizeistreife drei Personen, die sich gerade zum Eislaufen umzogen. Nachdem die Beamten mit den Ausflüglern gesprochen hatten, ließen diese von ihren gefährlichen Vorhaben ab, so die Polizei. Am Sonntag rückten Polizeistreifen zum Gelterswoog und Vogelwoog aus, weil Passanten mitgeteilt hatten, dass Personen auf der Eisfläche seien. Der Aufforderung der Polizisten, die zugefrorenen Gewässer zu verlassen, kamen Angesprochenen jedoch in beiden Fällen nach.

Zwar seien in der Westpfalz einige Gewässer wegen der Minusgrade der vergangenen Tage zugefroren. Die Polizei warnt aber ausdrücklich davor, sich auf die Eisschicht zu begegeben – auch nicht, um die Stärke des Eises zu überprüfen.