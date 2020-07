Die Party einer jungen Frau ist in der Nacht zum Sonntag aus dem Ruder gelaufen – weil gut 300 Personen der Einladung über einen Onlinedienst gefolgt waren. Die Polizei musste einschreiten und das nächtliche Treiben in der Innenstadt unterbinden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren der Partyeinladung einer jungen Frau aus Hessen, die sie über einen mobilen Messenger-Dienst veröffentlicht hatte, in der Nacht zum Sonntag etwa 300 Personen gefolgt.

Die Frau hatte dazu eigens ein Anwesen in der Kaiserslauterer Innenstadt angemietet. Doch der Veranstaltungsort in der Nähe des Stiftsplatzes, den die 25-Jährige über das Internet gebucht hatte, war für eine solch große Teilnehmerschar offensichtlich nicht ausreichend groß genug. Deswegen musste etwa die Hälfte der partywilligen Besucher – gut 150 – mitten in der Nacht auf die Straße ausweichen. Nachdem bei der Polizei Beschwerden von Anwohnern eingingen, musste die Party schließlich von mehreren Polizeistreifen aufgelöst werden, um die Nachtruhe wiederherzustellen. Außerdem kamen bei dem Trubel mehrere Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungs-Verordnung zusammen, resümiert die Polizei.

Bei dem Einsatz war außerdem der kommunale Vollzugsdienst der Stadt Kaiserslautern vor Ort, der ein Bußgeldverfahren gegen die Veranstalterin eingeleitet hat. Auch die amerikanische Militärpolizei unterstützte die deutschen Behörden, da sich unter den Besuchern mehrere Militärangehörige befanden, die offensichtlich die Möglichkeit nutzten, um den gestrigen Nationalfeiertag– den Unabhängigkeitstag – zu feiern. Der Einsatz dauerte gut eine Stunde. Wie die Polizei abschließend mitteilte, „verhielten sich alle Besucher erfreulicherweise sowohl untereinander, als auch gegenüber den Einsatzkräften friedlich und kamen den Aufforderungen der Beamten nach“.