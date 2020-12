Für die Polizei und die Feuerwehr waren es im Großen und Ganzen sehr ruhige Feiertage. Es sei in der Stadt nichts Größeres passiert, schildert die Polizei. Gleiches gilt für die Feuerwehr, dort habe es am ersten Weihnachtsfeiertag gar keinen Einsatz gegeben, schildert Andreas Burchert, der Einsatzleiter des Tages am Sonntag.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag habe es einen Einsatz des Löschzugs in Siegelbach gegeben, allerdings habe es sich dabei um eine Kleinigkeit gehandelt. Ansonsten habe es nur kleinere Einsätze wie die Beseitigung von Ölspuren oder Türöffnungen gegeben. „In der Stadt ist kaum jemand unterwegs“, berichtet Burchert von seinem Eindruck am Sonntagmittag. Mit Wetterkapriolen sei derzeit auch nicht zu rechnen. Zwar seien Salz und Schneeketten immer parat, derzeit sehe es aber nicht danach aus, dass sie zum Einsatz kommen würden, erzählt Burchert.

Planung für Silvester

Ruhig sieht auch die Planung für den Silvesterabend aus. Normalerweise stocke die Feuerwehr an diesem Abend die Mannschaften auf, es seien mehr Personen in der Feuerwache als üblich und zusätzliche Autos würden mit einer Mannschaft besetzt. Dies werde in diesem Jahr anders sein, es werde kein Großaufgebot auf der Wache geben. „Es gibt keine besondere Planung“, schildert Burchert. Da keine Feuerwerkskörper verkauft werden dürfen und es auch kein Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen gebe, rechne die Feuerwehr nicht damit, vermehrt Einsätze fahren zu müssen. Das sehe normalerweise anders aus. In der Regel gebe es um die Jahreswende kurz nach zwölf Uhr viele Einsätze für die Wehr. Sollte es in diesem Jahr anders als erwartet sein, gebe es allerdings genug Wehrleute, die in Bereitschaft seien und schnell in der Wache sein könnten, betont Burchert.