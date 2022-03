Eine 65-jährige Frau ist laut Polizei am Samstag in einem Einkaufsmarkt in der Rosenhofstraße in Enkenbach-Alsenborn von einer mutmaßlichen Taschendiebin verfolgt und bestohlen worden. Die Unbekannte steht im Verdacht, die Geldbörse der Frau entwendet zu haben. Sie erbeutete etwa 25 Euro, eine Bank- und eine Kreditkarte sowie Ausweisdokumente. Die etwa 35 bis 45 Jahre alte Verdächtige verfolgte die 65-Jährige durch den Supermarkt. Unbemerkt griff sich die Diebin die Geldbörse aus einer Jackentasche ihres Opfers. Die Verdächtige hat schulterlanges, dunkelblondes Haar. Sie ist etwa 1,60 Meter groß. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise. Wem ist die Frau aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.