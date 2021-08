Bei den Ermittlungen zu diversen Enkeltrick-Betrügereien in und um Kaiserslautern hat die Kriminalpolizei jetzt einen Hinweis auf einen Tatverdächtigen erhalten. Gesucht werden nun weitere Zeugen, die den Mann kennen oder gesehen haben.

Der Unbekannte war am vergangenen Donnerstag nach einem sogenannten Schockanruf als „Geldabholer“ aufgetreten. Er traf sich in der Schumannstraße in der Nähe des Stadtparks auf offener Straße mit einem älteren Ehepaar und ließ sich Wertsachen und Bargeld aushändigen – unter dem Vorwand, eine „Kaution“ für die Enkelin zu bezahlen, damit diese nach einem angeblich verursachten Verkehrsunfall nicht ins Gefängnis müsse. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um eine frei erfundene Geschichte.

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat den Mann am 19. August gegen 18 Uhr – oder davor oder danach – in der Nähe des Stadtparks gesehen? Er ist etwa Mitte 20, schlank, trug einen braunen Pullover und hatte einen lilafarbenen Rucksack bei sich. Nach der Übergabe verschwand er zu Fuß in Richtung Trippstadter Straße und bog dann Richtung Bahnhof ab. Möglicherweise stand er schon vor der Übergabe in der Schumannstraße in Höhe eines Alten- und Pflegeheimes und telefonierte.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631/369-2620 entgegen.