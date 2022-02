Eine Unfallflucht ist der Polizei am Samstag auf dem Parkplatz eines Möbelmarktes in der Merkurstraße gemeldet worden. Die Fahrerin eines Opel Tigra stellte laut Polizeibericht ihren Wagen gegen 13 Uhr ab. Als sie gegen 14 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am vorderen linken Kotflügel fest.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 oder per E-Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.