Ein Katalysator von einem BMW ist laut Polizei in der Felsstraße gestohlen worden. Der Diebstahl wurde am Mittwoch entdeckt. Dabei machten sich die Diebe vermutlich mit einem Winkelschleifer an dem Fahrzeug zu schaffen. Beim Katalysatorendiebstahl haben es die Diebe oft auf die Edelmetalle der Katalysatoren abgesehen. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise: Wem ist Verdächtiges aufgefallen? Wer hat Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.