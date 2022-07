Die Polizei sucht Zeugen, die in der Otterberger Hauptstraße eine Unfallflucht beobachtet haben. Es geht um einen Ford Fiesta mit blauer Firmenaufschrift, der in Höhe des Hauses Nummer 25 geparkt war. Dieser Pkw wurde in der Zeit zwischen Sonntagabend, 10. Juli, 21 Uhr, und Dienstagnachmittag, 12. Juli, 17.30 Uhr, mutmaßlich von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt.

Hellblaue Lackspuren entdeckt

Als die Nutzerin des Fahrzeugs am Dienstag zu ihrem Wagen kam, stellte sie laut Polizei fest, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite demoliert worden war. Ein anderer Fahrer muss beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen beziehungsweise daran hängengeblieben sein, so die Vermutung. Der Verantwortliche meldete sich jedoch nicht. Zurück blieben lediglich hellblaue Lackspuren auf der Spiegelkappe. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug sowie den Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369 - 2150 entgegen.