Die Polizei Landstuhl sucht Zeugen, die zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 15.25 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Daimlerstraße in Landstuhl beobachtet haben. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, soll ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einen Zaun gefahren sein und diesen dadurch beschädigt haben. Anschließend sei der Unfallverursacher weiter gefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Landstuhl unter der Telefonnummer 06371/9229-0 entgegen.