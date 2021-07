Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am Mittwochvormittag hatte eine Autofahrerin ihren silberfarbenen Opel Corsa um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Danziger Straße in Weilerbach abgestellt. Als sie 15 Minuten später zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest.

Fahrzeug ist wahrscheinlich blau

Nach ersten Ermittlungen kommt als Verursacher der Fahrer eines blauen Fahrzeugs infrage. Er hat möglicherweise beim Rangieren oder Vorbeifahren das Auto der 37-Jährigen beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Die Polizeiinspektion ist unter der Telefonnummer 0631/369-2250 erreichbar.