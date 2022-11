Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs im Stadtteil Einsiedlerhof in der Nacht auf Samstag. Unbekannte wollten in einer Metallbaufirma eindringen. Am frühen Samstagmorgen, gegen 3 Uhr, haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Metallbaufirma in der Weilerbacher Straße verschafft.

Wie die Polizei mitteilt, überwanden die Täter zunächst die Grundstücksumfriedung und machten sich im Anschluss am Sicherheitssystem der Firma zu schaffen. Noch bevor sie etwas entwenden konnten, ließen sie aus bislang ungeklärten Gründen von ihrem Vorhaben ab. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Wer etwas im Industriegebiet KL-Einsiedlerhof gesehen hat, erreicht die Polizei unter Telefon 0631 369-2620.