Mit Blick auf den Überfall der Shell-Tankstelle in der Hohenecker Straße kann die Polizei noch keinen Fahndungserfolg vermelden. Ein maskierter Unbekannter hatte am Sonntagmorgen eine Tankstellenmitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Montag auf Nachfrage mitteilte, wurde die Frau bei dem Überfall nicht verletzt. Der Täter konnte mit einem dreistelligen Geldbetrag zu Fuß in Richtung Media Markt flüchten. Wie die Polizei am Sonntag informierte, war der Täter etwa 40 bis 50 Jahre alt, trug eine dunkle Regenjacke, eine dunkle Jogginghose mit breiten, hellen Streifen und schwarze Turnschuhe. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3690.