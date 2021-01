Die Polizei sucht den Fahrer eines Kleintransporters, der in der Nacht zum Donnerstag am Kreisel Richtung Sambach eine Verkehrsinsel überfahren und mindestens ein Verkehrsschild beschädigt hat. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg, berichtet die Polizei. Sie geht aktuell davon aus, dass es sich bei dem Unfallwagen um einen VW Crafter handelt. Zeugen, die zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, einen Unfall am Kreisel beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug und dem Unfallverursacher geben können, können sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 bei der Polizei melden.