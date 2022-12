Einer Seniorin ist am frühen Montagabend, gegen 18.15 Uhr, in der Innenstadt die Handtasche geraubt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 79-Jährige in der Fischerstraße zu Fuß in Richtung Messeplatz unterwegs. In Höhe der Apfelstraße stellte sie ihre Einkaufstaschen laut Polizei kurz auf den Boden, um zu verschnaufen, als sie von einem jungen Mann angesprochen wurde, der ihr seine Hilfe anbot. Die Seniorin lehnte allerdings ab. Wie die Polizei mitteilt, setzte sie ihren Weg in der Fischerstraße fort, der junge Mann ging in Richtung Apfelstraße. In Höhe der Gelöbniskirche „Maria Schutz“ wurde der 79-Jährigen dann unvermittelt eine der Taschen aus der Hand gerissen. Der Täter flüchtete in Richtung Franz-Xaver-Baumann-Straße. Seine Beute: Bargeld, EC-Karte und das Mobiltelefon der Seniorin. Wie sich später herausstellte, hob der Täter mit der geraubten EC-Karte direkt nach der Tat an einem Geldautomaten mehrmals kleinere Geldbeträge ab. Der finanzielle Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

Ob es sich beim Täter um den jungen Mann handelte, der ihr Hilfe angeboten hatte, ist unklar. Dennoch bittet die Polizei unter Telefon 0631 3692620 um Hinweise auf diese Person: Der Unbekannte ist laut Polizei ungefähr 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat einen dunkleren Teint und sprach akzentfreies Hochdeutsch. Bekleidet war der Mann mit einer engen dunklen Hose sowie einer schwarzen Jacke; die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen.