Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in den örtlichen Bauhof eingedrungen. Dort wurden nach ersten Erkenntnissen Arbeitswerkzeuge entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung zu setzen.