Die Polizei sucht einen Mann, der am Sonntag in der Fruchthallstraße wegen aggressiven Verhaltens aufgefallen ist. Laut Polizei wird gegen ihn wegen Bedrohung ermittelt. Ein 28-Jähriger gab an, den Mann gegen 17.30 Uhr angesprochen und nach dem Bus gefragt zu haben. Der Unbekannte sei sofort ausfällig geworden und habe ihm Gewalt angedroht. Anschließend sei er auf einem E-Scooter in Richtung Schneiderstraße/Eisenbahnstraße davongefahren. Laut Polizei ist der Gesuchte etwa 18 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat einen dunkleren Teint, einen Drei-Tage-Bart und war mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0631/3692150.