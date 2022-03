Mit einer Lüge hat sich eine Trickdiebin am Mittwoch vergangener Woche Zugang zur Wohnung einer Seniorin in der Stadt verschafft. Die Frau meldete sich wenige Tage später erneut bei der Polizei, da entgegen ihrer ersten Überprüfung doch Schmuck im Wert von über 3000 Euro und ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen wurden, teilt die Polizei nun mit.

Nach Veröffentlichung des Polizeiberichtes nahm eine weitere Frau am Montag Kontakt zur Polizei auf. Ihr war am selben Tag etwas Ähnliches passiert: Eine ihr unbekannte Frau klopfte an ihrer Wohnungstür. Unter einem Vorwand verschafft sie sich Zutritt zur Wohnung. Dort versuchte die Frau mehrfach, die Bewohnerin abzulenken, indem sie zum Beispiel um einen Zettel und ein Glas Wasser bat. Die argwöhnische Bewohnerin ließ den unbekannten Gast jedoch zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.

Entwendet wurde nach gegenwärtigem Kenntnisstand nichts. Da die unbekannte Frau von beiden Geschädigten ähnlich beschrieben wurde (etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, ungefähr 50 Jahre alt, sie trug eine silbergraue Wollmütze, eine ärmellose Steppjacke und sprach gebrochenes Deutsch), gehen die Ermittler von derselben Täterin aus. Möglicherweise arbeitet diese jedoch mit einer weiteren Person zusammen. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen am Tattag, dem 23. Februar, im Bereich der Herzog-von-Weimar-Straße oder Tirolfstraße gemacht haben. Zeugen und auch mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 0631/ 369-2610 bei der Kriminalpolizei zu melden.