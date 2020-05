Die Polizei sucht einen großen Mann mit braunen Haaren, der am Dienstagabend in der Lauterstraße in Otterberg einen schwarzen Hund führte. Der Unbekannte wird laut Polizei verdächtigt, vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters ein grünes Mountainbike gestohlen zu haben. Das Fahrrad war nicht angeschlossen. Es hat einen Wert von etwa 200 Euro. Das ungleiche Duo flüchtete mit dem Rad. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang erfolglos, Hund und Herrchen konnten nicht aufgespürt werden. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist gegen 20.30 Uhr ein Mann mit Hund beziehungsweise Fahrrad aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/ 369-2150 entgegen.