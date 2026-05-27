Passanten haben der Polizei am Dienstagabend, 26. Mai, gegen 22.30 Uhr einen pöbelnden Autofahrer in der Kaiserslauterer Altenwoogstraße gemeldet – inklusive des Hinweises, dass auf dem Autodach des Mannes eine Flasche Wodka steht. Die hinzugerufenen Beamten beobachteten wenig später vor Ort, dass der Mann mit seinem Wagen herumfuhr. Sie forderten ihn einer Mitteilung zufolge auf, das Auto abzustellen. Beim anschließenden Gespräch nahmen die Polizisten eine Alkoholfahne und die verwaschene Aussprache des 55-Jährigen wahr. Der Mann verweigerte in der Folge einen Atemalkoholtest, deshalb wurde die Entnahme einer Blutprobe auf der Dienststelle angeordnet. Der Führerschein und der Autoschlüssel wurden sichergestellt.