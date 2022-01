Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen stellte die Polizei bei einem Hyundai-Fahrer in der Bahnstraße in Landstuhl eine Alkoholfahne fest. Der Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 0,8 Promille. Nach einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Dienststelle wurde gegen den 27-Jährigen aus Kaiserslautern ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Kurze Zeit später wurde auch eine Audi-Fahrerin aus der Eifel an gleicher Stelle kontrolliert. Auch bei der 37-Jährigen wurde von den Beamten eine Alkoholfahne wahrgenommen. Der Atemalkoholtest wies einen Wert von 1,35 Promille aus. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.