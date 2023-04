Wegen eines laut Polizei heftigen Streits sind die Beamten in der Nacht von Montag auf Dienstag ins östliche Stadtgebiet ausgerückt. Ein Paar und eine weitere Frau waren in Streit geraten – in dessen Verlauf sei auch ein Messer im Spiel gewesen.

Die Beteiligten machten vor Ort unterschiedliche Angaben zu den Abläufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat eine 42-jährige Frau zuerst ihren Lebensgefährten mit einem Messer bedroht und dann auch eine 51-jährige Frau, die den Streit schlichten wollte. Das Messer wurde von den Polizisten sichergestellt. Sie nahmen die 42-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle. Parallel wird auch gegen den 33-jährigen Mann wegen des Verdachts einer Unterschlagung ermittelt. Während des Einsatzes war seine Wohnung durchsucht worden. Dabei wurde eine EC-Karte einer fremden Frau gefunden. Der 33-Jährige behauptete, nicht zu wissen, wie die Karte in seine Wohnung gekommen sei. Sie wurde sichergestellt und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Wie die Polizei vermutet, habe auch die Alkoholisierung der Beteiligten bei der Auseinandersetzung eine Rolle gespielt. Verletzt wurde niemand.