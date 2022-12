Große, auf den Boden aufgesprühte Warndreiecke mit dem Hinweis „Taschendiebe! Pickpockets!“ weisen seit Montag in der Innenstadt Passanten darauf hin, sich vor Langfingern in Acht zu nehmen.

Die Aktion geht auf die Initiative des Beratungszentrums des Polizeipräsidiums Westpfalz zurück. Die Beamtinnen Nicole Steitz und Melanie Paul rückten dafür am Montagvormittag mit Spezialkreide und einer großen Schablone an. Zusammen mit Werner Schmidt, Leiter des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Kaiserslautern, und Kai Süßenbach, stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Kaiserslautern, sprühten sie das erste Dreieck am Stiftsplatz auf.

Gerade in der Vorweihnachtszeit lockt die gut besuchte Innenstadt immer wieder Taschendiebe an. Das unübersichtliche Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt bietet ihnen laut Polizei gute Gelegenheiten, unbemerkt zuzuschlagen. „Wir möchten mit der Aktion die Menschen dafür sensibilisieren, besser auf ihre Wertsachen und ihre Umgebung zu achten. Melden Sie Verdächtiges der Polizei!“, ruft Süßenbach auf, der auch Inspektionsleiter des Polizeireviers in der Logenstraße ist.

Häufige Maschen der Diebe seien es, ihre Opfer anzurempeln, in Gespräche zu verwickeln oder ihre Hilfe anzubieten. Mit Fingerfertigkeit und verschiedenen Tricks versuchten sie, ihre Opfer zu verwirren oder abzulenken. Auch durch ein kleines „Missgeschick“, bei dem zum Beispiel die Kleidung des Opfers verschmutzt wird, kommen Taschendiebe ihren Zielen näher, warnt die Polizei.

Die Polizei empfiehlt: