Reichlich Alkohol war bei einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in der Marktstraße im Spiel. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei gerieten kurz vor 7.30 Uhr mehrere junge Männer und Frauen aneinander, es kam zu Körperverletzungen.

Als die alarmierte Streife vor Ort eintraf, hatten sich die Beteiligten bereits in verschiedene Richtungen entfernt. Nach und nach konnten Gruppen und einzelne Betroffene ausfindig gemacht werden. Unter anderem am Stiftsplatz, wo eine 18-jährige Frau aus einer Gruppe verletzt war. Eine weitere Betroffene meldete sich wenig später bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Eine weitere Gruppe, die vermutlich ebenfalls an dem Gerangel beteiligt war, wurde von einer Streife in der Marktstraße gestellt. Für alle (mutmaßlich) Beteiligten gab es Platzverweise für die Innenstadt.