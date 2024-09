Die Polizei hat die Fahndung nach einem Trickbetrüger, der im Stadtgebiet in mehreren Fällen Geld erbeutet hatte, erfolgreich beendet. Wie sie mitteilt, meldete sich nach Veröffentlichung einer Pressemitteilung ein Zeuge, welcher Hinweise auf einen 29-jährigen Mann gab. „Dieser konnte nach einem Lichtbildabgleich als Täter identifiziert werden“, erklärt die Polizei.

Sechs Betroffene hatten in den vergangenen Tagen Anzeige erstattet, nachdem es dem Täter gelungen war, die Hilfsbereitschaft seiner Opfer auszunutzen und von ihnen Geld zu bekommen. Alle berichteten von der gleichen Masche des Täters: Der Mann sprach Menschen auf der Straße an oder klingelte bei ausgesuchten Personen an der Haustür und behauptete, in der Nachbarschaft zu wohnen. Dann tischte er die Lüge auf, dass er sich zu Hause ausgesperrt habe und sich sein Wohnungsschlüssel an seinem Arbeitsort befinde. Unter dem Vorwand, er brauche Geld zum Tanken, um nochmal zu seinem Arbeitsplatz fahren zu können, überlistete der Betrüger seine Opfer. Mit dem „Versprechen“, das Geld nach seiner Rückkehr in den Briefkasten zu werfen, verschwand er laut Polizei, ohne sich erneut zu melden.