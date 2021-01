Gleich mehrere Einbrüche konnte die Polizei Landstuhl am vergangenen Wochenende aufklären. Ein nicht ordnungsgemäß zugelassenes Auto, das zudem noch vor Silvester gestohlen worden war, führte zu dem Täter, berichtet die Polizei. Sie konnte ermitteln, dass Zeugen einen polizeilich bekannten Mann in Zusammenhang mit diesem Fahrzeug wahrgenommen hatten. Weitere Recherchen führten dann zu dem 23-jährigen, als wohnungslos gemeldeten Tatverdächtigen. In dessen Behausung wurden Diebesgut aus mindestens sechs Einbrüchen im Stadtgebiet Landstuhl sowie Betäubungsmittel sichergestellt.