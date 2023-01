Einen mutmaßlichen Einbrecher hat die Polizei am frühen Dienstagmorgen in der Bruchstraße in Kaiserslautern geschnappt.Der 50-jährige Mann war gegen 3.30 Uhr einer Streife aufgefallen. Laut Polizeibericht unterzogen die Beamten dann den Mann einer Personenkontrolle. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Polizeibeamten mehrere Aufbruchswerkzeuge, zwei Taschenlampen, ein Messer sowie ein Tierabwehrspray.

Kleidung, Uniformteile und Fahrräder

In der Nähe des Mannes fanden die Polizisten einen Müllsack mit US-Militärkleidung, die nicht dem 50-Jährigen zuzuordnen war. Ermittlungen ergaben, dass die Kleidung zu einem Mann in der Karl-Marx-Straße gehörte. Dort fand man ein frisch aufgebrochenes Kellerabteil vor, aus dem die Kleidung und zwei Fahrräder fehlten. Auch die Fahrräder wurden, nach einer weiteren Absuche, in der Umgebung der Bruchstraße gefunden, heißt es weiter im Polizeibericht.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 50-jährigen Tatverdächtigen wurden weitere Uniformteile sichergestellt. Der Mann wurde zur nächsten Dienststelle gebracht. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt. Die weiteren Ermittlungen laufen, so die Polizei.