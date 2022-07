Eine mutmaßliche Graffiti-Sprayerin hat die Polizei in der Nacht zu Freitag in Weilerbach geschnappt. Die 21-Jährige steht in dringendem Verdacht, durch Graffiti-Schmierereien mehrere Verteilerkästen und andere Gegenstände mit Farbe verunstaltet zu haben. Auf die bereits amtsbekannte Frau kommt nun eine weitere Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu. Zeugen verständigten gegen 23.30 Uhr die Polizei, weil sie mehrere Personen beobachtet hatten, die in der Sonnenstraße einen Verteilerkasten besprühten. Die ausgerückte Streife stellte zwar vor Ort den frisch beschmierten Kasten fest, von den Tätern war aber zunächst nichts mehr zu sehen. Bei der weiteren Suche im Ort entdeckten die Beamten allerdings weitere Graffiti im gleichen Stil und wurden dann auch auf ein Trio aufmerksam, auf das die Zeugenbeschreibung passte. Beim Anblick des Polizeifahrzeugs flüchtete die Gruppe in einen nahe gelegenen Park. Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und konnten ein Mitglied des Trios stellen – die 21-Jährige. Sie hatte einen Rucksack mit Sprühdosen und Handschuhen bei sich. Die Sachen wurden sichergestellt; die weiteren Ermittlungen laufen.