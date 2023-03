Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei nach eigenen Angaben am Donnerstag festgenommen. Der aus dem Landkreis Kusel stammende 40-Jährige wurde in einer Wohnung im Kaiserslauterer Stadtgebiet ausfindig gemacht. Er steht im Verdacht, vor zwei Wochen einen Mann im Stadtpark bedroht und die Herausgabe einer Medikamenten-Verordnung erpresst zu haben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hatte der Täter seinem Opfer ein Messer entgegengehalten.

Nach der Festnahme wurde die Wohnung, in der sich der Mann aufhielt, durchsucht. Dabei konnte ein Messer – laut Polizei möglicherweise die Tatwaffe – sichergestellt werden. Darüber hinaus entdeckten die Einsatzkräfte eine Gitarre, die im vergangenen Dezember in einem Geschäft in Kaiserslautern gestohlen wurde. Auch das Instrument wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Der 40-Jährige wurde zwischenzeitlich ins Gefängnis nach Frankenthal gebracht.