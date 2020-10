Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag zwei Einbrecher in einem Baumarkt in der Mainzer Straße geschnappt. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen Mitternacht den Notruf gewählt und die Polizei zu dem Baumarkt gerufen.

Die Frau berichtete, dass sich zwei Personen auf dem Gelände des Baumarktes aufhalten und Gegenstände wegtragen würden. Die ausgerückten Streifen konnten vor Ort – versteckt zwischen Baustoffcontainern – zwei Tatverdächtige ausfindig machen. Sie ließen sich widerstandslos festnehmen. In ihrer unmittelbaren Nähe und in ihren Rucksäcken wurde Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro gefunden und sichergestellt. Beide Männer wurden für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Sie wollten sich nicht weiter zu den Vorwürfen äußern. Eine Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass beide bereits polizeilich aufgefallen sind. Auf die beiden 44 und 48 Jahre alten Männer kommen nun entsprechende Anzeigen und Strafverfahren zu.