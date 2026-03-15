Das Südwestderby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC verlief aus Sicht der Polizei ohne größere Vorkommnisse. Vereinzelt kam es zu Körperverletzungen.

Über 49.000 Zuschauer, darunter rund 5000 Fans des KSC, verfolgten am Sonntag im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion den 3:0-Sieg des FCK. Wie die Polizei im Nachgang mitteilte, mussten die Einsatzkräfte nur vereinzelt eingreifen. Unter anderem kam es im Stadionumfeld zu einigen Körperverletzungen. Krankenhausaufenthalte hatten die Auseinandersetzungen allerdings nicht zur Folge, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mitteilte. Zudem nahmen die Beamten einige Anzeigen wegen des Abbrennens von Pyrotechnik, Diebstählen, Sachbeschädigungen und Beleidigungen auf. Ein unbelehrbarer Fan erhielt laut Polizei einen Platzverweis, dem er allerdings nicht nachkam. Er wurde daher vorübergehend in Gewahrsam genommen. Für die An- und Abreise der KSC-Fans mit dem Zug wurde der Elf-Freunde-Kreisel vor und nach dem Spiel vorübergehend gesperrt, so die Polizei auf Nachfrage. Doch „die Verkehrslage blieb verhältnismäßig entspannt, es gab keine nennenswerten Vorkommnisse“, heißt es in der Mitteilung.

Das Südwestderby war als Spiel mit erhöhtem Risiko eingestuft worden. Folglich war die Polizei mit mehr Beamten im Einsatz. Beim Hinspiel im Oktober war es im Karlsruher Wildparkstadion zu Auseinandersetzungen gekommen. KSC-Anhänger waren damals auf den Gästeblock der FCK-Fans zugestürmt. Die Polizei ermittelt seitdem, Ergebnisse liegen noch keine vor.