Das Team der Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung (GAÜ) der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz hat Ende Oktober die Aktionswoche „Nacht und Nebel“ organisiert.

Ziel der Geschwindigkeitskontrollen, die überwiegend in den Abend- und Nachtstunden stattfanden, war laut Polizei, die Fahrer hinsichtlich der Herbstgefahren zu sensibilisieren. So befanden sich viele Messstellen im Bereich von Strecken mit starkem Wildwechsel.

Insgesamt wurden in der Aktionswoche in den Bereichen der Polizeidirektionen Kaiserslautern und Pirmasens 15.122 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden 1499 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Das entspricht einer Beanstandungsquote von fast zehn Prozent. Das schnellste gemessene Fahrzeug auf der Landstraße war ein Mercedes auf der L 502 bei Dansenberg, mit 136 Stundenkilometern im 70er Bereich am frühen Dienstagabend.

Die Herbstaktion war laut Polizei die zweite Aktionswoche, die vom GAÜ-Team initiiert wurde. Die erste Aktionswoche „Schulwege“ fand zu Schulbeginn nach den Sommerferien Anfang September statt. Solche Aktionswochen sollen auch zukünftig in unregelmäßigen Abständen und zu wechselnden Themen fortgeführt werden.

Die Beamten raten: In den Dämmerungszeiten Tempo rausnehmen, Straßenränder im Blick halten und stets bremsbereit sein. Besonders auf Routen durch den Wald oder im Verlauf von unübersichtlichen Wald- und Feldrändern sei die Wahrscheinlichkeit von Wildwechseln hoch. Jeder „Kilometer pro Stunde“ weniger könne sich auszahlen. Wer etwa statt mit Tempo 100 „nur“ 80 km/h fährt, reduziert beispielsweise den Bremsweg um fast 25 Meter. So ist die Chance größer, rechtzeitig zum Stehen zu komme.