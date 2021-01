Um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern, haben Polizeibeamte in der Nacht zu Montag einem Mann die Autoschlüssel abgenommen.

Die Streife war gegen 3.30 Uhr in der Katharinenstraße auf den Mann aufmerksam geworden. Er schlief in seinem Wagen auf dem Fahrersitz. Ein freiwilliger Atemtest bescheinigte dem 41-Jährigen einen Pegel von 0,77 Promille. Um zu verhindern, dass er in seinem alkoholisierten Zustand losfährt, wurden das Fahrzeug abgeschlossen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 41-Jährige musste zu Fuß nach Hause gehen. „Die Schlüssel kann er abholen, wenn er wieder nüchtern ist“, so die Polizei.