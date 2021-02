Am Mittwochabend kontrollierten Beamte der Zentralen Verkehrsüberwachung der Polizeidirektion Kaiserslautern den Verkehr auf der A 6 und der A 63. In Höhe Kaiserslautern wurde das mit einer Videomessanlage ausgestattete Fahrzeug der Spezialisten von einem Ford Mondeo mit hoher Geschwindigkeit überholt, so die Polizei. Beim Nachfahren im Bereich von Geschwindigkeitsbeschränkungen von 130 Stundenkilometern staunten die Beamten nicht schlecht: Die durchgeführten Messungen ergaben Werte von 160 und 182 Stundenkilometern. Daraufhin wurde der 51-jährige Fahrer angehalten und mit seinem Fehlverhalten konfrontiert.

Während der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Neben der vorläufigen Festnahme muss er auch mit hohen Bußgeldern und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.