Die Polizei hat dank aufmerksamer Zeugen einen Handtaschenräuber dingfest gemacht. Der 18-Jährige hatte am Donnerstag kurz vor 15 Uhr einer 66-Jährigen in der Augustastraße die Handtasche entrissen und war geflüchtet. Zeugen verständigten die Polizei, ein Passant folgte dem Täter mit entsprechendem Abstand zu Fuß und brachte so die Streife auf die Fährte des Täters. Wenig später klickten die Handschellen. Die geraubte Handtasche samt Inhalt hatte der 18-Jährige noch bei sich.

Für weitere Ermittlungen wurde der junge Mann zunächst mit auf die Dienststelle gebracht, wenig später – nach Rücksprache mit der Justiz – wieder freigelassen. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Darüber hinaus wird geprüft, ob der 18-Jährige mit weiteren Taten zu tun hat, die sich am Mittwoch in der Augusta- und in der Rudolf-Breitscheid-Straße ereignet haben. In beiden Fällen wurden Frauen die Handtaschen entrissen. Eine 59-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt.