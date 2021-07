Wegen diverser Straftaten ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Kreis Kaiserslautern. Dabei geht es unter anderem um Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Dem 41-Jährigen wird vorgeworfen, am Montag seine Vermieterin körperlich angegangen zu haben. Im Anschluss verfolgte er zwei Zeugen der Auseinandersetzung mit dem Fahrrad. Dabei beleidigte und bedrohte er die beiden und versuchte nach ihnen zu schlagen und zu treten. Auf der Heimfahrt wurde der 41-Jährige von einer Streife angehalten. Da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,65 Promille anzeigte. Wie die Polizei weiter mitteilt, gab der Mann gegenüber der Streife an, dass er regelmäßig Drogen konsumiere. Nachdem ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen worden war, wurde der 41-Jährige „aufgrund von Fremd- und Eigengefährdung“ in eine Fachklinik gebracht.