In der Mennonitenstraße ist am Mittwoch der Fahrer eines E-Scooters aufgefallen. Während einer Verkehrskontrolle stellte eine Polizeistreife bei dem Mann „drogentypische Auffälligkeiten“ fest, heißt es im Polizeibericht. Damit konfrontiert, wurde der 45-Jährige aufbrausend. Er schrie die Beamten an und verweigerte jede Kooperation. Vorsorglich legten die Polizisten dem Mann Handfesseln an. Die Beamten musste er schließlich zur Polizeidienststelle begleiten, wo ein Drogentest positiv auf Amphetamin reagierte. Die Polizei leitete Verfahren gegen den Mann ein.