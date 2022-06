In der Mackenbacher Straße in Ramstein-Miesenbach ist laut Polizei am frühen Samstagabend bei einem 46-jährigen VW-Fahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern intensiver Atemalkoholgeruch festgestellt worden. Der Fahrer wurde zum Atemtest gebeten, was ein Ergebnis von 1,38 Promille ergab. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Seinen Führerschein ist er erst einmal los. Mit einem empfindlichen Bußgeld kam dagegen laut Polizei ein 33-jähriger Opel-Fahrer noch davon, der Samstagnacht in der Landstuhler Bahnstraße ins Visier einer Funkstreife geriet. Der Pkw wurde gestoppt und kontrolliert. Der Atemtest lag mit 0,57 Promille über dem gesetzlichen Grenzwert. Die Weiterfahrt des Mannes wurde beendet.