Gleich mehrere Diebstähle aus abgestellten Autos vermeldet die Polizei am Dienstag – und bittet Zeugen, sich mit möglichen Hinweisen zu melden.

So hat ein Unbekannter in der Nacht zu Freitag, 14. Juli, zwischen 17 und 8 Uhr in Morlautern mehrere Gegenstände aus einem Fahrzeug entwendet. Der Wagen war in diesem Zeitraum vermutlich unverschlossen. Der Täter stahl unter anderem eine Geldbörse inklusive Bargeld in vierstelliger Höhe. Ebenso entwendete er zwei EC-Karten. Anschließend versuchte der Unbekannte, mit den Karten weiteres Geld an verschiedenen Bankautomaten abzuheben. Dies misslang ihm. Ein Zusammenhang zu einem weiteren Diebstahl in dieser Nacht in Erlenbach kann nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Pkw wurde unter anderem eine Tankkarte sowie die Zulassungsbescheinigung gestohlen. Und zu Wochenbeginn haben sich Diebe in der Röchlingstraße an einem Wagen zu schaffen gemacht. Als die Halterin am Montagabend zu ihrem Fiat Panda kam, stellte sie fest, dass jemand in den Pkw eingedrungen sein muss. Dabei wurden der Fahrzeugschein sowie eine Parkhauszugangskarte gestohlen. Hinweise an die Kripo unter 0631 369-2620.