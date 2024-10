Die Polizei hat am Montag die Schulwege rund um die Grundschule auf dem Bännjerrück überwacht. Dabei waren nach Angaben der Beamten keine Regelverstöße zu beanstanden. Sie kündigen an, die Schulwege im Stadtgebiet auch künftig zu kontrollieren. Dabei achten sie unter anderem darauf, ob alle Fahrzeuginsassen angeschnallt sind, ob für jedes Kind ein geeigneter Sitz vorhanden ist, und ob sich die Autofahrer an das Handyverbot hinterm Steuer halten.